Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Станислава Орлова

Известно, что до окончания реструктуризации набор новобранцев в «Эспаньолу» приостановлен. Но не полностью — в Морской отряд все еще можно вступить, и он остается существовать без изменений. Руководство батальона обещает, что нестабильность ситуации будет утрясена в ближайшее время.