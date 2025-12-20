Бригада «Эспаньола» подтвердила гибель своего командира Станислава Орлова

Умер основатель и командир бригады «Эспаньола» (Española) Станислав Орлов с позывным «Испанец». Об этом сообщается в телеграм-канале бригады. Церемония прощания назначена на понедельник, 22 декабря, она пройдет в храме Христа Спасителя в Москве.
«Не можем не отметить, что многих интересуют причины гибели Испанца, и нас — в не меньшей степени», — говорится в публикации.
В ней также отмечается, что причины гибели Орлова «устанавливаются центральными следственными органами», а официальная информация будет опубликована после завершения расследования.
Бригада «Эспаньола» — добровольческое военное формирование, созданное футбольными фанатами из разных команд в 2014 году в Горловке. Она участвовала в боях в Мариуполе, Угледаре, Авдеевке и Часовом Яре.
По рассказам Орлова, бригада самостоятельно обеспечивает себя экипировкой и питанием, использует новые технологии, в том числе собственные системы радиоэлектронной борьбы. Также бригада принимала на боевое тестирование новые образцы техники и передавала обратную связь в Минобороны.
В октябре организация «Эспаньола» объявила о трансформации и прекращении своей деятельности в прежнем формате. Морское подразделение продолжит существовать, но будет функционировать независимо. Основной состав, участвовавший в боевых действиях с 2014 года, будет перераспределён в новые структуры. Приём в бригаду временно прекращён, однако вербовка в морской отряд остаётся открытой.
Известно, что до окончания реструктуризации набор новобранцев в «Эспаньолу» приостановлен. Но не полностью — в Морской отряд все еще можно вступить, и он остается существовать без изменений. Руководство батальона обещает, что нестабильность ситуации будет утрясена в ближайшее время.
Напомним, в сентябре президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий присваивать воинские звания гражданам, находящимся в запасе, без необходимости прохождения военных сборов. Нововведение распространяется на тех, кто не менее полугода служил в добровольческих формированиях, включая участников специальной военной операции, которые в настоящее время находятся в запасе.