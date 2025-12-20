В микрорайоне Радужный в Иркутске восстановили холодное водоснабжение

В ночь с 19 по 20 декабря 2025 года коммунальные службы завершили работу по устранению последствия аварии. Напомним, в микрорайоне Радужный в Иркутске прорвало водопровод. Вода вышла на улицу Костычева, где затопило проезжую часть. Для устранения аварии в 11 домах и восьми административных зданиях отключили холодную воду.