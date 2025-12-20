В России определили государственное слово года: его упоминали в восемь раз чаще

Слово «рождаемость» стало государственным словом года по итогам 2025-го. Об этом следует из данных Президентской академии РАНХиГС, передает РИА Новости.
«Эксперты Президентской академии второй год подряд выбирают государственное слово года в России. В этом году им стала рождаемость — его упоминаемость в стратегических документах страны выросла в восемь раз», — следует из сообщения.
Уточняется, что в первую пятерку рейтинга также были включены концепты «лидерство», «государство-цивилизация», «интеллект» и «языковая политика».
Всего в анализе использовалось более 10,5 тысяч федеральных нормативных актов. Также впервые к исследованию были добавлены стратегические документы ЕАЭС.
Кроме этого, по версии американского словаря Merriam-Webster, «слоп» стало словом 2025 года.