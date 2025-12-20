Колесник: на попытку блокады Калининграда ответят «Искандеры» и «Цирконы»

На защите Калининграда стоит новейшее российское вооружение. Тем, кто попытается устроить блокаду города, ответят «Искандеры», «Кинжалы» и «Цирконы», заявил в разговоре с корреспондентом aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.
«С июня наши суда, которые идут в сторону Калининграда, сопровождает конвой — наши военные корабли, которые вооружены всем необходимым, вплоть до “Циркона”. Они спокойно могут уничтожить любую морскую цель. С точки выхода и в точки входа в Калининградскую область находятся наши “Бастионы”. Плюс у нас авиация, “Искандеры” и “Кинжалы”, которые могут уничтожить любую воздушную или наземную цель и перехватить любую ракету. Если президент говорит, что будет очень жёсткий ответ, то так и будет», — объяснил парламентарий.
Колесник напомнил, что блокировка любого российского региона является полномасштабным конфликтом.
«Не надо забывать ещё и военную доктрину: блокировка любого субъекта федерации — это крупномасштабный конфликт, который, естественно, может привести к войне, к уничтожению всей Европы. То, что в Европе не останется ни одной столицы, это уж 100%. Нашим противникам нужно хотя бы включить чувство самосохранения, которое сыграет на уровне инстинктов всем тем, кто даже подумает о том, как нанести вред Калининградской области в любом варианте», — добавил Колесник.