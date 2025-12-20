Колесник: на попытку блокады Калининграда ответят «Искандеры» и «Цирконы»

«С июня наши суда, которые идут в сторону Калининграда, сопровождает конвой — наши военные корабли, которые вооружены всем необходимым, вплоть до “Циркона”. Они спокойно могут уничтожить любую морскую цель. С точки выхода и в точки входа в Калининградскую область находятся наши “Бастионы”. Плюс у нас авиация, “Искандеры” и “Кинжалы”, которые могут уничтожить любую воздушную или наземную цель и перехватить любую ракету. Если президент говорит, что будет очень жёсткий ответ, то так и будет», — объяснил парламентарий.