Дизайнер Шишкин: появились несколько сотен видов современных кокошников

«Русская мода вообще очень уникальное явление в мировой истории моды, но одежда при этом схожа по стилистическим и техническим приемам с одеждами других стран мира. Однако еще 100 лет назад мировая общественность пришла к заключению, что самая уникальная, разнообразная и встречающаяся только в России деталь — это кокошник. Есть несколько сотен видов этого головного убора», — отметил специалист.