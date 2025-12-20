Ричмонд
Дизайнер Шишкин: появились несколько сотен видов современных кокошников

На прямую линию с Путиным 19 декабря пришло сразу несколько журналистов в кокошниках. Дизайнер Шишкин объяснил моду на этот головной убор.

Источник: Аргументы и факты

В моду в последние годы вернулись не только русские кокошники, но и косоворотки, сообщил в беседе с aif.ru дизайнер Дмитрий Шишкин.

Напомним, на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря сразу несколько журналистов из разных регионов появились в кокошниках.

На мероприятии были замечены разные виды этого головного убора — от лаконичных в спокойных оттенках до ярких и торжественных.

«Русская мода вообще очень уникальное явление в мировой истории моды, но одежда при этом схожа по стилистическим и техническим приемам с одеждами других стран мира. Однако еще 100 лет назад мировая общественность пришла к заключению, что самая уникальная, разнообразная и встречающаяся только в России деталь — это кокошник. Есть несколько сотен видов этого головного убора», — отметил специалист.

Шишкин добавил, что наряду с женским головным убором в моду вошли мужские косоворотки, также являющиеся уникальным русским элементом одежды.

Ранее дизайнер Шишкин объяснил появление моды на кокошники.