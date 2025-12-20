Удары нового улучшенного «Искандера» вызвали панику в НАТО

Российская ракета «Искандер», впервые преодолевшая до цели более 800 км, стала практически полностью неуязвимой, заявил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
Ранее западные и украинские СМИ писали о первом пуске ракеты «Искандер-М» на дальность около 800 км. Обозреватели считают, что новая ракета может преодолеть расстояние свыше 1000 км и развивать скорость близкую к гиперзвуковой ракете «Кинжал».
«Украинские и зарубежные источники сообщают, что у “Искандера” изменена программа наведения. Если раньше ракета летела по баллистической траектории, но при этом маневрировала, то теперь ракета стала двигаться вертикально вниз во время подлета. То есть теперь, когда Patriot мог бы сработать, ракета стала еще меньше уязвима за счет сокращения времени полета. Одно дело — лететь по наклонной, другое — лететь вертикально вниз. А еще она и маневрирует в этот момент. То есть пытаться ее перехватить — просто бесполезно», — пояснил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул , что после модернизации, о которой говорят западные аналитики, комплекс «Искандер» стал более эффективным и более неуязвимым.
