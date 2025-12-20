Лондонские ученые нашли в темном шоколаде вещество замедляющее старение

Профессор эпигеномики Джордана Белл, возглавлявшая исследование, обратила внимание на то, что выявленная связь между определенным ингредиентом шоколада и замедлением процессов старения организма является весьма значимой. Она уточнила, что основная цель научной работы — это не популяризация сладких лакомств, а исследование того, как отдельные компоненты пищи могут способствовать увеличению продолжительности жизни.