Лондонские ученые нашли в темном шоколаде вещество замедляющее старение

Ключ к замедлению биологического старения может содержаться в темном шоколаде. Исследователи из Королевского колледжа Лондона обнаружили, что теобромин — природное соединение в какао-бобах — способен повлиять на эпигенетические маркеры, делая организм моложе его фактического возраста.
Ученые проанализировали данные почти 1700 человек, сопоставив уровень теобромина в их крови с показателями биологического возраста. Последние оценивались по изменениям в ДНК и длине теломер. Оказалось, что у людей с высоким содержанием теобромина организм был биологически моложе.
Профессор эпигеномики Джордана Белл, возглавлявшая исследование, обратила внимание на то, что выявленная связь между определенным ингредиентом шоколада и замедлением процессов старения организма является весьма значимой. Она уточнила, что основная цель научной работы — это не популяризация сладких лакомств, а исследование того, как отдельные компоненты пищи могут способствовать увеличению продолжительности жизни.
Ранее теобромин уже связывали со здоровьем сердца, но его роль в эпигенетическом старении изучена впервые. Ученые отмечают, что полезен именно теобромин, а не сахар и жиры, содержащиеся в шоколаде, поэтому злоупотреблять сладким десертом не стоит, передает Medical Xpress.
