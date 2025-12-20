Ричмонд
Защитника «Авангарда» Чеккони дисквалифицировали на один матч за удар судьи

КХЛ подвергла дисквалификации и штрафу игрока омской команды, который в стычке с соперником задел судью.

Источник: Om1 Омск

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги дисквалифицировал на один матч и оштрафовал защитника «Авангарда» Джозефа Чеккони, который, по мнению лиги, намеренно применил физическую силу в адрес судьи, сообщает пресс-служба КХЛ.

Инцидент, который рассмотрели специалисты, произошёл в середине матча «Авангарда» против «Нефтехимика», состоявшегося 18 декабря в Нижнекамске. Тогда Чеккони сцепился с нападающим «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным. В стычку вмешались судьи. Одному из линейных арбитров случайно «прилетело» по лицу от обоих хоккеистов. Интересно, что по ходу матча за неспортивное поведение удалили только Шафигуллина. Чеккони избежал штрафа.

Игрока нижнекамской команды, как и американского защитника «Авангарда», дисквалифицировали на один матч и оштрафовали.

А Джозефу Чеккони придётся пропустить сегодняшний матч омской команды против ярославского «Локомотива».