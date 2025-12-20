Защитника «Авангарда» Чеккони дисквалифицировали на один матч за удар судьи

Инцидент, который рассмотрели специалисты, произошёл в середине матча «Авангарда» против «Нефтехимика», состоявшегося 18 декабря в Нижнекамске. Тогда Чеккони сцепился с нападающим «Нефтехимика» Булатом Шафигуллиным. В стычку вмешались судьи. Одному из линейных арбитров случайно «прилетело» по лицу от обоих хоккеистов. Интересно, что по ходу матча за неспортивное поведение удалили только Шафигуллина. Чеккони избежал штрафа.