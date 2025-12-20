Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярцу за «неправильные» билеты на футбол вернут 31,5 тысячу рублей

Жителю Красноярского края продали два билета вместо трех.

Источник: Комсомольская правда

Красноярцу за «неправильные» билеты на футбольный матч вернут 31,5 тысячу рублей. Болельщику продали две билета вместо трех, да еще занизили категорию.

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, матч между сборными России и Нигерии должен был состояться в июне этого года. Болельщик зашел на сайт продавца билетов, оформил заказ, оплатил его. А после обнаружил несоответствие.

Попытка уладить дело миром не увенчалась успехом: продавец билетов просто проигнорировал претензию. Тогда мужчина обратился в суд. Специалисты Роспотребнадзора были привлечены судом для дачи заключения в целях защиты прав потребителя.

Решение суда было в пользу потребителя, продавец должен вернуть:

— 21 тысячу рублей — стоимость билетов;

— 10,5 тысяч рублей — штраф.