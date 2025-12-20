Красноярцу за «неправильные» билеты на футбол вернут 31,5 тысячу рублей

Красноярцу за «неправильные» билеты на футбольный матч вернут 31,5 тысячу рублей. Болельщику продали две билета вместо трех, да еще занизили категорию.
Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, матч между сборными России и Нигерии должен был состояться в июне этого года. Болельщик зашел на сайт продавца билетов, оформил заказ, оплатил его. А после обнаружил несоответствие.
Попытка уладить дело миром не увенчалась успехом: продавец билетов просто проигнорировал претензию. Тогда мужчина обратился в суд. Специалисты Роспотребнадзора были привлечены судом для дачи заключения в целях защиты прав потребителя.
Решение суда было в пользу потребителя, продавец должен вернуть:
— 21 тысячу рублей — стоимость билетов;
— 10,5 тысяч рублей — штраф.