Трамп предрек новый шатдаун в США: президент назвал точную дату

Президент Дональд Трамп допустил, что в конце января могут возникнуть новые сложности с утверждением бюджета и очередной шатдаун из-за позиции демократов.
«Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», — сказал американский лидер на встрече со сторонниками.
Последствия крайнего шатдауна в Штатах поражали. Например, из-за приостановки работы правительства, по заявлению главы Минэнерго Криса Райта, 1400 работников управления ядерной безопасности были отправлены в неоплачиваемый отпуск.
Ранее стало известно, почему демократы голосуют за шатдаун в США. Очередной проект бюджета правительства США не был принят Сенатом, что стало 11-м случаем неудачи. Решение не прошло в связи с позицией сенаторов-демократов, в результате чего за него не было подано требуемых 60 голосов.