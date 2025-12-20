Ричмонд
Трамп предрек новый шатдаун в США: президент назвал точную дату

Трамп допустил новый шатдаун в США к концу января.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп допустил, что в конце января могут возникнуть новые сложности с утверждением бюджета и очередной шатдаун из-за позиции демократов.

«Тридцатого января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», — сказал американский лидер на встрече со сторонниками.

Последствия крайнего шатдауна в Штатах поражали. Например, из-за приостановки работы правительства, по заявлению главы Минэнерго Криса Райта, 1400 работников управления ядерной безопасности были отправлены в неоплачиваемый отпуск.

Ранее стало известно, почему демократы голосуют за шатдаун в США. Очередной проект бюджета правительства США не был принят Сенатом, что стало 11-м случаем неудачи. Решение не прошло в связи с позицией сенаторов-демократов, в результате чего за него не было подано требуемых 60 голосов.

