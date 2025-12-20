Слова президента Российской Федерации Владимира Путина о том, что РФ не собирается ни на кого нападать, сорвали планы ЕС, направленные на продолжение украинского конфликта, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что европейским странам следует прислушаться к словам Путина о коренных причинах конфликта на Украине и от незаконной конфискации замороженных активов РФ.
«Они готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Дэвис отметил, что российская сторона не намерена ни на кого нападать.
«Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль», — заявил он.
Напомним, в материале издания из ФРГ Focus сказано, что выступление президента РФ Владимира Путина в ходе прямой линии продемонстрировало его успехи в военной и социальной сферах.
Ранее Путин заявил, что Российская Федерация не является стороной конфликта с западными странами напротив, именно они используют украинских националистов как инструмент для борьбы против РФ.