Руководитель конного клуба Ерофеева рассказала, что ждать от года Лошади

«У каждой лошади, как и у человека, свой характер. Есть более спокойные животные, есть более строптивые, кто-то более инфантильный, кто-то более вспыльчивый, они все разные. Нет одинаковых под копирку даже в рамках одной породы. Что объединяет всех лошадей — это их работоспособность, ум и хитрость. Если лошади что-то надо, она этого добьется обязательно. Мой конь, например, любые щеколды, задвижки и другие подобные замки открывает за полчаса», — отметила она.