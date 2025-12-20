Ричмонд
Руководитель конного клуба Ерофеева рассказала, что ждать от года Лошади

Каким будет 2026 год, которому по восточному календарю покровительствует Лошадь, рассказала руководитель конного клуба Ерофеева.

Источник: Аргументы и факты

Символом и покровителем 2026 года по восточному календарю будет Лошадь. О характерных чертах этого животного рассказала aif.ru руководитель конного клуба в городе Волжский Волгоградской области Ярослава Ерофеева.

«У каждой лошади, как и у человека, свой характер. Есть более спокойные животные, есть более строптивые, кто-то более инфантильный, кто-то более вспыльчивый, они все разные. Нет одинаковых под копирку даже в рамках одной породы. Что объединяет всех лошадей — это их работоспособность, ум и хитрость. Если лошади что-то надо, она этого добьется обязательно. Мой конь, например, любые щеколды, задвижки и другие подобные замки открывает за полчаса», — отметила она.

При этом расхожее выражение «лошадиное здоровье», по словам эксперта, не имеет никакого отношения к реальности.

«Я не знаю, кто придумал выражение “здоров, как лошадь”, потому что, на самом деле, это очень хрупкое животное, несмотря на свои габариты. Не так покормил, стресс, сильная перегрузка и лошадь может серьезно заболеть», — поделилась Ерофеева.

Собеседница издания обратила внимание на то, что Лошади никогда не нападают первыми. Эти животные достаточно терпеливы, предупреждают, если им что-то не нравится, а удар копытом — это как последний аргумент в свою защиту.

«Если говорить о том, каким будет год Лошади, исходя из характера животного, то он будет достаточно работоспособный. К решению всех вопросов стоит подходить с осторожностью и внимательностью, чтобы ничем не обидеть Лошадь, тогда все будет хорошо», — резюмировала Ерофеева.