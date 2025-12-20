Жорин сказал, что ждет адвоката Свириденко после победы в деле Долиной

«Вся страна болела за Лурье и ее адвоката Светлану Свириденко. Количество просмотров прямого эфира заседания Верховного суда по делу Долиной побило рекорды многих блогеров. Лурье и Свириденко, конечно, большие молодцы. Что будет происходить дальше с карьерой адвоката Свириденко? Может быть по-разному. Однозначно, что коллеги и потенциальные доверители широко оценили и профессиональные, и личные качества защитника. Я уверен, что это возымеет ту конверсию, которую захочет сама Светлана», — отметил Жорин.