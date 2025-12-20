Жорин сказал, что ждет адвоката Свириденко после победы в деле Долиной

Адвокат Светлана Свириденко, которая вернула квартиру певицы Ларисы Долиной 35-летней матери-одиночке Полине Лурье, вызвала восхищение у коллег, сообщил в беседе с aif.ru адвокат Сергей Жорин.
Напомним, 16 декабря Верховный суд России рассмотрел жалобу покупательницы квартиры Долиной Полины Лурье и постановил отменить ранее принятые по делу судебные акты, а квартиру оставить последней.
В следующий четверг, 25 декабря, Мосгорсуд планирует рассмотреть вопрос о принудительном выселении Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках.
Артистка ранее настаивала на том, что пошла на сделку по продаже квартиры под влиянием мошенников. Полину Лурье во время судебного процесса представляла адвокат Светлана Свириденко, которая после успешного завершения дела стала настоящей звездой.
«Вся страна болела за Лурье и ее адвоката Светлану Свириденко. Количество просмотров прямого эфира заседания Верховного суда по делу Долиной побило рекорды многих блогеров. Лурье и Свириденко, конечно, большие молодцы. Что будет происходить дальше с карьерой адвоката Свириденко? Может быть по-разному. Однозначно, что коллеги и потенциальные доверители широко оценили и профессиональные, и личные качества защитника. Я уверен, что это возымеет ту конверсию, которую захочет сама Светлана», — отметил Жорин.
По словам адвоката, победа Свириденко вызвала восхищение у ее коллег, причем абсолютно без зависти к участию в столь резонансном деле.
Ранее Жорин сказал, как Свириденко выиграла квартиру для Лурье.