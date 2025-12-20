Антициклон принесет в Свердловскую область аномальный холод

В ночь на 20 декабря температура в регионе опустится до −28..-33 градусов, а на севере области до −34..-39 градусов. Ожидаются порывы ветра до 11 метров в секунду. Днем 20 декабря температура составит −25..-30 градусов. Пик похолодания в южных и восточных районах придется на первую половину ночи на воскресенье, после чего начнется потепление.