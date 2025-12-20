Ричмонд
Антициклон принесет в Свердловскую область аномальный холод

На территорию Свердловской области придут сильные морозы. Похолодание связано с распространением арктической воздушной массы. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Температура на севере региона ночью опустится до −39 градусов.

«В субботу циклон “Konstantin” сместится на юг Западной Сибири. С отходом циклона на всю территорию Свердловской области началось распространение арктической воздушной массы, поступающей с северо-восточного направления. Днем 20 декабря прогрева практически не будет», — сказано в сообщении.

В ночь на 20 декабря температура в регионе опустится до −28..-33 градусов, а на севере области до −34..-39 градусов. Ожидаются порывы ветра до 11 метров в секунду. Днем 20 декабря температура составит −25..-30 градусов. Пик похолодания в южных и восточных районах придется на первую половину ночи на воскресенье, после чего начнется потепление.