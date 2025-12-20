Ученые рассказали о странных признаках, замеченных у кометы 3I/ATLAS

Ранее NASA сообщало, что межзвездный объект 3I/ATLAS после прохождения перигелия в Солнечной системе аномально ускорился и отклонился от рассчитанной только по гравитации траектории, объяснив это негравитационными эффектами. Объект, обнаруженный в июле 2025 года, привлек внимание ученых необычной прочностью и излучением, а в ИКИ РАН допускали, что вспышки на Солнце могли повлиять на его движение и что 3I/ATLAS может быть не кометой.