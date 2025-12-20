Ученые рассказали о странных признаках, замеченных у кометы 3I/ATLAS

Комета максимально приблизилась к Земле 19 декабря.
У таинственной кометы 3I/ATLAS, которая 19 декабря максимально сблизилась с Землей, ученые обнаружили странный всплеск энергии. Информация об этом появилась в соцсети X.
«Во время наблюдения 3I/ATLAS на Земле обнаружен странный всплеск энергии», — написала All Day Astronomy в X. Отмечается, что такие всплески в встречаются редко. Автор публикации отметил странность совпадения того, что всплеск произошел на подлете объекта к Земле. Как говорится в публикации, был зафиксирован сигнал частотой 25 Гц, который появился в резонансах Шумана в 02:40 UTC, всего за 3 часа 20 минут до расчетного момента максимального сближения 3I/ATLAS с Землей.
Ранее NASA сообщало, что межзвездный объект 3I/ATLAS после прохождения перигелия в Солнечной системе аномально ускорился и отклонился от рассчитанной только по гравитации траектории, объяснив это негравитационными эффектами. Объект, обнаруженный в июле 2025 года, привлек внимание ученых необычной прочностью и излучением, а в ИКИ РАН допускали, что вспышки на Солнце могли повлиять на его движение и что 3I/ATLAS может быть не кометой.