Офицеры ВСУ часто сдают РФ координаты своих коллег из зависти и ревности

Украинские военные из мести и личной неприязни сливают данные о том, когда и в каких ресторанах собираются высшие офицерские чины, сообщил подпольщик Лебедев.

Источник: Аргументы и факты

Украинские офицеры сами сообщают о том, где и в каком ресторане соберется командование ВСУ, рассказал aif.ru координатор николаевского подполья, автор Telegram-канала «Лохматый Z Николаев» Сергей Лебедев.

«Что касается ресторанов, то чаще всего сдает кто-то из их окружения. Кто-то кому-то дорогу перешел, в том числе. Есть много таких моментов, когда, скажем, майор хочет стать полковником, но полковника место занято. Он знает, где полковник будет гулять сегодня вечером и аккуратненько сдаёт координаты. По полковнику может прилететь, майор передвигается тогда по должности. Такая ситуация абсолютно не редкость», — объяснил подпольщик.

По словам Лебедева, украинские военнослужащие «сдают» координаты кафе и ресторанов, где отдыхает командование, и по другим причинам.

«Есть такое, что СБУ или ГУР приезжает, так сказать, за данью, потому что все прекрасно знают, что офицеры грабят свой рядовой состав, забирают у них деньги. Офицеры СБУ или ГУР приезжают получать свою долю. Никто ж не хочет делиться, иногда по ним наводят. Так что удары по кафе и ресторанам, когда там гуляют офицеры ВСУ или НАТО, это не что-то там из ряда вон выходящее нет, это часть работы нашей разведки», — добавил он.

Ранее стало известно, что был нанесен ракетный удар по ресторану «Тбилисо» в Балаклее в Харьковской области, где в этот момент находились порядка 50 украинских офицеров и иностранных военных, отмечавших День защитников Украины. В Кривом Роге ракетный удар нанесли по ресторану, когда там проходило совещание с участием офицеров стран НАТО.

