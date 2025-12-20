Офицеры ВСУ часто сдают РФ координаты своих коллег из зависти и ревности

«Есть такое, что СБУ или ГУР приезжает, так сказать, за данью, потому что все прекрасно знают, что офицеры грабят свой рядовой состав, забирают у них деньги. Офицеры СБУ или ГУР приезжают получать свою долю. Никто ж не хочет делиться, иногда по ним наводят. Так что удары по кафе и ресторанам, когда там гуляют офицеры ВСУ или НАТО, это не что-то там из ряда вон выходящее нет, это часть работы нашей разведки», — добавил он.