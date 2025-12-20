Алехин: ВСУ пытаются выдать неудачные атаки у Купянска за «контрнаступ»

Украинская армия пытается контратаковать у Купянска. Эти атаки носят медийный характер, ВСУ пытаются показать, что они якобы что-то могут, заявил aif.ru военный эксперт, полковник в отставке Геннадий Алехин.
Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции сообщил, что в окружении под Купянском Харьковской области находятся 3,5 тысячи украинских военнослужащих. Уничтожение группировки противника — это вопрос времени, отметил глава государства.
«Все эти контратаки, попытки штурмовиков ВСУ проникнуть в городскую черту на правом берегу Купянска носят больше медийный характер. Они пытаются показать, что они в состоянии какие-то атаки проводить. ВСУ чуть ли не “великим контрнаступом” ситуацию под Купянском называют. Ситуация напряженная, но наши военные отбивают все атаки» , — сказал Алехин.
Ранее военный эксперт Алехин сообщил, что под Купянск перебросили боевиков ВСУ из-под Красноармейска, Чернигова и Полтавы.