Дизайнер Шишкин рассказал, какие кокошники можно носить на работу

Современные кокошники можно надевать с любым образом: не обязательно на торжественные мероприятия, но и на работу, сообщил в беседе с aif.ru дизайнер Дмитрий Шишкин.
Напомним, на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным сразу несколько журналистов из разных регионов появились в кокошниках.
На мероприятии были замечены разные виды этого головного убора — от лаконичных в спокойных оттенках до ярких и торжественных.
Дизайнер подчеркнул, что существует несколько сотен видов кокошников, поэтому они подойдут в качестве головного убора на самые разные выходы и мероприятия.
«Кокошники есть самых разных видов, и не все из них яркие и пышные. Бывают и из старых эпох очень крутые вещи, которые при этом можно и в современном мире использовать. Поэтому русский женский головной убор можно использовать не только на каких-то ярких мероприятиях, перформансах или вечеринках, но и в повседневной жизни. Есть адаптивные, более спокойные дизайны, которые можно сочетать со своим гардеробом даже для выхода на работу», — отметил специалист.
По словам Шишкина, многие российские и зарубежные дизайнеры обыгрывали стиль а-ля рус, в том числе с помощью кокошников, и внедряли его в повседневную моду.
«Впервые это сделал Ив Сен-Лоран в 70-е годы. Также эту тематику использовали модные дома “Диор”, “Шанель” и наши дизайнеры Юдашкин и Зайцев. Поэтому я за то, чтобы это было не только для каких-то ярких мероприятий, но чтобы это интегрировалось с базовым гардеробом каждой женщины в нашей стране», — добавил дизайнер.
