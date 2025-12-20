Новогодние ловушки: Эксперт рассказал, как не попасть в уловки мошенников в период распродаж

По его словам, в декабре массово создаются фейковые копии популярных ритейлеров, где гарантирован большой поток покупателей. В их числе — крупные маркетплейсы, интернет-магазины косметики и одежды. Зачастую отличить фейк-версию можно по домену: там меняется одна буква или символ. В спешке люди не замечают подмены и переходят к оплате.
Другой распространённый сценарий декабря — рассылка SMS-сообщений с информацией о неудачной транзакции. Например, «Оплата заказа не прошла, для повторной операции перейдите по ссылке». Поскольку перед Новым годом россияне чаще совершают заказы на маркетплейсах, вероятность попасться на такую уловку особенно высока.
Руслан Ахмедов.
технический директор платёжного сервиса Апельсин.
Мошенники также активно используют спрос на промокоды. Многие безопасные сайты-агрегаторы устроены так, что автоматически перекидывают пользователя на страницу магазина при открытии купона. Злоумышленники пользуются такой схемой и создают фейковые агрегаторы, которые ведут на поддельную страницу нужного ритейлера. Руслан Ахмедов рекомендует не переходить по ссылкам, а копировать промокод вручную и заходить на сайт только через официальный домен.
Другой признак мошенничества — триггер к быстрой покупке. Сообщения «До конца акции 10 минут» и «Последний товар», пометка о скидках до 99% — всё это должно заставить человека остановиться и перепроверить источник. У подставных магазинов часто отсутствуют юридические данные, а способ оплаты предлагается только один — полная предоплата.
Эксперт отмечает, что мошенники часто просят перевести деньги «на карту курьера», уточнить реквизиты «для подтверждения заказа или доставки» и узнать код из SMS. Безопаснее выбирать оплату при получении, если такой способ доступен.
«Для дополнительной защиты рекомендуется использовать виртуальные карты или отдельные счета для онлайн-покупок, чтобы ограничить возможные потери при утечке данных», — заключил собеседник Life.ru.
Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает обороты мошенничество в «Тайном Санте». Суть игры в том, что человек покупает презент неизвестному пользователю, но и сам получает от него сюрприз. Участники обговаривают сумму, скидывают друг другу ссылки на желаемые презенты и ожидают новогоднее чудо. Но порой ничего не происходит — «Тайный Санта» превращается в Гринча, получает свои подарки и скрывается в никуда.
