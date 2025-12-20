Новогодние ловушки: Эксперт рассказал, как не попасть в уловки мошенников в период распродаж

Ранее сообщалось, что в соцсетях набирает обороты мошенничество в «Тайном Санте». Суть игры в том, что человек покупает презент неизвестному пользователю, но и сам получает от него сюрприз. Участники обговаривают сумму, скидывают друг другу ссылки на желаемые презенты и ожидают новогоднее чудо. Но порой ничего не происходит — «Тайный Санта» превращается в Гринча, получает свои подарки и скрывается в никуда.