Россиян предупредили об изменении размера выплаты на ребенка

Размер пособия при рождении ребенка к 2028 году вырастет до 31 тысячи рублей. Об этом говорится в законе о бюджете Соцфонда РФ на 2026−2028 годы.

В 2026 году размер пособи вырастет с февраля.

Размер пособия при рождении ребенка к 2028 году вырастет до 31 тысячи рублей. Об этом говорится в законе о бюджете Соцфонда РФ на 2026−2028 годы.

Согласно документу, опубликованном на официальном портале правовых актов, с февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 28 773 рубля. К 2028 году оно вырастет до 31 тысячи рублей.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин, что пособие в 2026 году вырастет с 1 февраля. По его словам, изменение коснется всех семей, имеющих право на эту выплату.

