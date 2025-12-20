Россиян предупредили об изменении размера выплаты на ребенка

В 2026 году размер пособи вырастет с февраля.
Размер пособия при рождении ребенка к 2028 году вырастет до 31 тысячи рублей. Об этом говорится в законе о бюджете Соцфонда РФ на 2026−2028 годы.
Согласно документу, опубликованном на официальном портале правовых актов, с февраля 2026 года единовременное пособие при рождении ребенка составит 28 773 рубля. К 2028 году оно вырастет до 31 тысячи рублей.
Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин, что пособие в 2026 году вырастет с 1 февраля. По его словам, изменение коснется всех семей, имеющих право на эту выплату.
Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.Читать дальше