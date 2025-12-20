Эксперт Нестеров объяснил рост популярности русской бани на Западе

«Сейчас там идет эпоха начала появления русских бань в том виде, в котором к ним уже привыкли в России. Этот формат начинает появляться в Америке, как и в других странах. За рубежом русская баня набирает жгучую популярность по нескольким причинам. Если смотреть с экономической точки зрения, то сейчас, на старте, пока рынок пустой, это очень рентабельный бизнес. И надо понимать, что для рынка Соединенных Штатов Америки это абсолютно новый, такой новый нестандартный формат спа для тела. Можно сказать, это такое русское спа, которое можно попробовать и ощутить на себе. И изначально выбирают с точки зрения формата, потому что формат нестандартный, не очень привычный. На американском рынке салоны, которые предоставляют услуги русской бани, в силу известных причин не всегда позиционируются там именно с названием “русская баня”. Они как-то по-разному себя пытаются называть, но тем не менее сама суть все равно остается.», — сказал эксперт.