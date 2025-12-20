Эксперт Нестеров объяснил рост популярности русской бани на Западе

На Западе растет популярность русских бань. Так, в любви к этому заведению призналась популярная американская актриса Ума Турман. Почему русские бани так понравились американцам, aif.ru объяснил главный судья Национальной банной ассоциации РФ Сергей Нестеров.
«Сейчас там идет эпоха начала появления русских бань в том виде, в котором к ним уже привыкли в России. Этот формат начинает появляться в Америке, как и в других странах. За рубежом русская баня набирает жгучую популярность по нескольким причинам. Если смотреть с экономической точки зрения, то сейчас, на старте, пока рынок пустой, это очень рентабельный бизнес. И надо понимать, что для рынка Соединенных Штатов Америки это абсолютно новый, такой новый нестандартный формат спа для тела. Можно сказать, это такое русское спа, которое можно попробовать и ощутить на себе. И изначально выбирают с точки зрения формата, потому что формат нестандартный, не очень привычный. На американском рынке салоны, которые предоставляют услуги русской бани, в силу известных причин не всегда позиционируются там именно с названием “русская баня”. Они как-то по-разному себя пытаются называть, но тем не менее сама суть все равно остается.», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что баня создает особый эмоциональный фон, которые помогает отключиться и перезагрузиться.
«Сегодня в мире, когда все вокруг говорит о стрессе, баня — великолепный способ перезагрузить нервную систему. И это будет ценно не только в России, но и в Америке. Это будет ценно с любыми абсолютно людьми. которые проходят банную процедуру», — объяснил эксперт причины популярности бани.
Ранее Нестеров поделился мнением, почему от русской бани пришла в восторг Ума Турман.