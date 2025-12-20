«Герани» открыли охоту: генерал сказал об уничтожении авиации ВСУ дронами

Украинская авиация признала потерю вертолета Ми-24. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что воздушное судно было поражено беспилотником-истребителем «Герань» с ракетами класса «воздух-воздух» Р-60.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что украинская авиация уже испытывала раньше проблемы с российскими «Геранями».
«Мы же помним случай, когда МиГ-29 в районе Винницы выполнял атаку по беспилотнику и тогда обломки попали в самолет. Летчику пришлось катапультироваться, самолет загорелся, двигатели отказались. Это была наша первая победа беспилотника в дуэльной ситуации над пилотируемым самолетом», — сказал Попов.
Генерал обратил внимание на «цену» этой победы.
«Беспилотник стоит в десятки, а то и сотни раз меньше, чем пилотируемый самолет. Да, беспилотник тоже разбивается. Но нанести такой урон истребителям — стоит того. Даже с точки зрения экономики потеря со стороны противника получается гораздо чувствительнее, чем потеря одного или двух беспилотников», — подчеркнул Попов.
Он усомнился, что Ми-24 был сбит дроном с ракетами Р-60. Вероятнее, вертолет посекло обломками и он потерпел катастрофу, считает генерал.