«Герани» открыли охоту: генерал сказал об уничтожении авиации ВСУ дронами

«Беспилотник стоит в десятки, а то и сотни раз меньше, чем пилотируемый самолет. Да, беспилотник тоже разбивается. Но нанести такой урон истребителям — стоит того. Даже с точки зрения экономики потеря со стороны противника получается гораздо чувствительнее, чем потеря одного или двух беспилотников», — подчеркнул Попов.