Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Герани» открыли охоту: генерал сказал об уничтожении авиации ВСУ дронами

«Герань» сбила украинский Ми-24. Генерал напомнил историю с уничтожением МиГ-29 с помощью дрона.

Источник: Аргументы и факты

Украинская авиация признала потерю вертолета Ми-24. Военный блогер Юрий Подоляка сообщил, что воздушное судно было поражено беспилотником-истребителем «Герань» с ракетами класса «воздух-воздух» Р-60.

Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов отметил, что украинская авиация уже испытывала раньше проблемы с российскими «Геранями».

«Мы же помним случай, когда МиГ-29 в районе Винницы выполнял атаку по беспилотнику и тогда обломки попали в самолет. Летчику пришлось катапультироваться, самолет загорелся, двигатели отказались. Это была наша первая победа беспилотника в дуэльной ситуации над пилотируемым самолетом», — сказал Попов.

Генерал обратил внимание на «цену» этой победы.

«Беспилотник стоит в десятки, а то и сотни раз меньше, чем пилотируемый самолет. Да, беспилотник тоже разбивается. Но нанести такой урон истребителям — стоит того. Даже с точки зрения экономики потеря со стороны противника получается гораздо чувствительнее, чем потеря одного или двух беспилотников», — подчеркнул Попов.

Он усомнился, что Ми-24 был сбит дроном с ракетами Р-60. Вероятнее, вертолет посекло обломками и он потерпел катастрофу, считает генерал.

Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше