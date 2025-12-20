Трамп предупредил о новом шатдауне в США в январе

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил, что правительство США в конце января следующего года вновь приостановит работу без согласованного бюджета.
«13 января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», — сказал Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Северная Каролина.
По его словам, договорённости по бюджету связаны с медицинскими расходами, при этом представители оппозиции не согласны с политикой Республиканской партии. Трамп отметил, что Демократическую партию «полностью контролируют страховые компании».
«Демократы просто остановят правительство», — заявил Трамп.
Напомним, 1 октября в США начался самый длительный перерыв в работе правительства, шатдаун длился 43 дня. Конгресс Соединённых Штатов утвердил временный бюджет до конца января, затем потребуется голосование.
Трамп заявлял, что большая часть представителей Демократической партии в Конгрессе США наслаждалась страданиями миллионов американцев, столкнувшихся с трудностями из-за шатдауна.
Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что республиканцы не поддались на шантаж демократов и смогли согласовать документ о бюджете.
Ранее сообщалось, что Трамп подписал временный бюджет правительства страны, завершив шатдаун.