Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп предупредил о новом шатдауне в США в январе

Демократы, которые наслаждались страданиями американцев, «просто остановят правительство», Дональд Трамп допустил очередной шатдаун в США.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не исключил, что правительство США в конце января следующего года вновь приостановит работу без согласованного бюджета.

«13 января может быть забастовка, может быть очередной шатдаун», — сказал Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Северная Каролина.

По его словам, договорённости по бюджету связаны с медицинскими расходами, при этом представители оппозиции не согласны с политикой Республиканской партии. Трамп отметил, что Демократическую партию «полностью контролируют страховые компании».

«Демократы просто остановят правительство», — заявил Трамп.

Напомним, 1 октября в США начался самый длительный перерыв в работе правительства, шатдаун длился 43 дня. Конгресс Соединённых Штатов утвердил временный бюджет до конца января, затем потребуется голосование.

Трамп заявлял, что большая часть представителей Демократической партии в Конгрессе США наслаждалась страданиями миллионов американцев, столкнувшихся с трудностями из-за шатдауна.

Президент Соединённых Штатов подчеркнул, что республиканцы не поддались на шантаж демократов и смогли согласовать документ о бюджете.

Ранее сообщалось, что Трамп подписал временный бюджет правительства страны, завершив шатдаун.

Узнать больше по теме
Шатдаун в США: почему правительство Штатов приостановило работу и чем это может обернуться
Временная приостановка работы государственных органов в США, которая происходит при отсутствии утвержденного бюджета — так можно описать понятие «шатдаун». В материале разбираем, почему он наступает, какие процессы сопровождают его введение и к чему это может привести. Отдельное внимание уделим актуальным событиям 2025 года.
Читать дальше