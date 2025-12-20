Фото с чеком Трампа на 22,5 тысячи долларов на имя Эпштейна опубликовали в Сети

В рамках публикации документов по делу осужденного финансиста Джеффри Эпштейна был обнародован снимок, на котором виден чек на 22,5 тысячи долларов, выписанный президентом США Дональдом Трампом.
На кадре Эпштейн запечатлен в объятиях с девушкой, лицо которой закрыто, а в его руках виден чек с подписью Трампа. Обстоятельства, при которых был выписан этот платежный документ, и его назначение в опубликованных материалах не раскрываются. В настоящее время никаких дополнительных комментариев о сути этой финансовой операции или ее связи с делом Эпштейна не предоставлено. Фотография и другие материалы дела Эпштейна опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции США.
Ранее комитет по надзору палаты представителей Конгресса США, контролируемый демократами, опубликовал новые материалы из архива скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Среди обнародованных фотографий и документов оказался скриншот переписки, в которой обсуждается возможная доставка к Эпштейну 18-летней девушки из России.
Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала часть рассекреченных файлов дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.