Режиссер обрушил надежды Ефремова о возвращении в кино

Сейчас Михаил Ефремов возобновляет карьеру в театре и кино. В октябре он приступил к репетициям нового спектакля. В 2026 году актер должен появиться в сериале для онлайн-платформы KION. Кроме того, он готовится к главной роли в новом проекте продюсера и режиссера Сергея Кальварского, автора сериала «Фишер». По данным создателей, это антиутопия, сценарий к которой писали специально под Ефремова. Детали сюжета пока не раскрываются.