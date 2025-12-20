Режиссер обрушил надежды Ефремова о возвращении в кино

Михаил Ефремов освободился из колонии по УДО.
Первый фильм с актером Михаилом Ефремовым, который стал виновником смертельного ДТП, после его возвращения к профессии не станет кассовым хитом. Такое мнение высказал режиссер Сарик Андреасян в интервью.
Андреасян пояснил, что не верит в ажиотаж вокруг проекта с артистом, который ранее отбывал наказание в колонии. «Никакой кассы не будет! Я не думаю, что это какое-то волшебство — вновь увидеть актера, который отбыл наказание, в кино. Не думаю, что это вызовет какой-то массовый кинопоход», — заявил режиссер в беседе на youtube-канале «Макарена».
При этом Андреасян подчеркнул, что поддерживает возвращение Ефремова в профессию и высоко оценивает его актерские способности. Он напомнил, что артист понес реальное наказание, и отметил важность того, что, по его мнению, общество увидело работу закона в отношении публичного человека.
Сейчас Михаил Ефремов возобновляет карьеру в театре и кино. В октябре он приступил к репетициям нового спектакля. В 2026 году актер должен появиться в сериале для онлайн-платформы KION. Кроме того, он готовится к главной роли в новом проекте продюсера и режиссера Сергея Кальварского, автора сериала «Фишер». По данным создателей, это антиутопия, сценарий к которой писали специально под Ефремова. Детали сюжета пока не раскрываются.
В марте суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Ефремова из исправительной колонии. Ранее стало известно, что родственники погибшего в результате ДТП курьера из Рязани Сергея Захарова простили актера Ефремова, который в состоянии алкогольного опьянения стал виновником аварии.