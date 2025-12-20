Россиянка пытается вывезти 6-летнюю дочь из Ирана, спасая ее от замужества

49-летняя россиянка Галина Мобарханкасма почти год пытается выехать из Ирана, чтобы спасти свою 6-летнюю дочь от раннего замужества, как того хочет отец ребенка. Об этом женщина рассказала в беседе с aif.ru.
История началась семь лет назад. Жительница Санкт-Петербурга Галина познакомилась в социальных сетях с иранцем Али. Мужчина переехал в Россию, пара поженилась и у них родилась дочь Дарья.
После этого мужчина изменился, сначала начал поднимать руку на Галину, а потом стал проявлять нездоровый интерес к собственной дочери. Женщина не стала с этим мириться, обратилась в СК и подала на развод. СК России возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).
Тогда Али в очередной раз избил супругу, а пока она лежала в больнице, увез дочку в Иран. Галина полетела на родину мужа, там Али заявил ей, что собирается выдать дочку замуж, когда ей исполнится 9 лет. Петербурженка сделала вид, что решила помириться с мужем и вернуться к нему, а как только осталась вдвоем с дочерью — сбежала.
После этого — вот уже в течение почти года — Галина не может вывезти Дашу из Ирана без согласия отца.
«Российская сторона пытается помочь, но в Иране нам говорят, что им все равно на эти требования. На счет физической безопасности… Я выиграла суд по опеке над дочерью, но я не выиграла суд по физической безопасности. Ему пытались объяснить, что ребенок с ним будет страдать так же, как когда он забрал дочь и увез из России. Ему нравится чувствовать власть, я врач с 26-летним стажем, я это прекрасно вижу. Как можно чувствовать себя в физической безопасности, если ты боишься выйти на улицу? Я себя не чувствую здесь в безопасности, особенно когда рядом маленький ребенок. Я боюсь, даже если она на метр от меня на улице отходит», — сообщила женщина.
6-летняя Даша, несмотря на то, что живет в Иране, нарисовала президенту России Владимиру Путину новогоднюю открытку. Рисунок мама девочки показала на видеозаписи, опубликованной на ее странице в социальных сетях.
