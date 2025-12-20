Россиянка пытается вывезти 6-летнюю дочь из Ирана, спасая ее от замужества

«Российская сторона пытается помочь, но в Иране нам говорят, что им все равно на эти требования. На счет физической безопасности… Я выиграла суд по опеке над дочерью, но я не выиграла суд по физической безопасности. Ему пытались объяснить, что ребенок с ним будет страдать так же, как когда он забрал дочь и увез из России. Ему нравится чувствовать власть, я врач с 26-летним стажем, я это прекрасно вижу. Как можно чувствовать себя в физической безопасности, если ты боишься выйти на улицу? Я себя не чувствую здесь в безопасности, особенно когда рядом маленький ребенок. Я боюсь, даже если она на метр от меня на улице отходит», — сообщила женщина.