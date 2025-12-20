Киев вздрогнет от «Искандеров»: военный раскрыл, куда полетят новые ракеты

«Если раньше ракета летела по баллистической траектории, но при этом маневрировала, то теперь она стала двигаться вертикально вниз во время подлета. То есть теперь, когда Patriot мог бы сработать, ракета стала еще меньше уязвима за счет сокращения времени полета. Одно дело — лететь по наклонной, другое — лететь вертикально вниз. А еще она и маневрирует в этот момент. То есть пытаться ее перехватить — просто бесполезно», — пояснил Кнутов.