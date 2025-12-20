Киев вздрогнет от «Искандеров»: военный раскрыл, куда полетят новые ракеты

Военкоры сообщили о первом пуске ракеты «Искандер-М» на дистанцию около 800 км по объекту на территории Украины, что является рекордным показателем.
Украинская военная разведка также заявляет, что такое оружие у России появилось еще в прошлом году. Обозреватели считают, что новая ракета может преодолевать расстояние свыше 1000 км и развивать скорость, близкую к гиперзвуковому комплексу «Кинжал», а также маневрировать на всей траектории полета.
Киев взлетит на воздух.
Увеличенная дальность полета позволит ракете «Искандер» долететь как минимум до Киева, считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Ракета “Искандер” теперь точно может долететь до Киева. А если запускать с территории Белоруссии, то может достать до Западной Украины. Все зависит от того, какие места используют для запуска», — сказал Кнутов.
«Искандеры» обрушатся на командные пункты ВСУ.
Кнутов отметил, что в первую очередь под удар модернизированных «Искандеров» попадут наиболее важные для украинской армии объекты.
«Комплексы противовоздушной обороны, командные пункты и пункты управления, места сосредоточения личного состава, места сборки беспилотников и их хранения, места хранения боевой техники, каких-то высокоточных натовских систем. Тут целый ассортимент таких точек, которые можно поражать этим комплексом», — отметил военный эксперт.
Кнутов подчеркнул, что комплекс «Искандер» на сегодняшний день показывает лучшие результаты.
«Искандеры» стали абсолютно неуязвимы.
Украинские и зарубежные источники сообщают, что у «Искандера» изменена программа наведения. Кнутов объяснил, чем новая ракета отличается от предыдущей.
«Если раньше ракета летела по баллистической траектории, но при этом маневрировала, то теперь она стала двигаться вертикально вниз во время подлета. То есть теперь, когда Patriot мог бы сработать, ракета стала еще меньше уязвима за счет сокращения времени полета. Одно дело — лететь по наклонной, другое — лететь вертикально вниз. А еще она и маневрирует в этот момент. То есть пытаться ее перехватить — просто бесполезно», — пояснил Кнутов.
Военный эксперт подчеркнул , что после модернизации, о которой говорят западные аналитики, комплекс «Искандер» стал более эффективным и более неуязвимым.
Такая мощь и точность ракетного комплекса «Искандер» вызывают серьезную озабоченность у украинских военных и их союзников. С увеличением дальности и совершенствованием навигационных систем, российские вооруженные силы получают новые возможности для нанесения ударов по критически важным объектам на территории Украины.