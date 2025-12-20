В ГД сообщили, что за новогодние елки могут оштрафовать на 15 тыс

«Жилищный кодекс говорит о том, что фасады многоэтажек являются частью общедомового имущества, то есть, размещать на них какой-либо декор можно на основании решения общего собрания. Но для размещения украшений, конструкций на короткий период, как правило, никто не будет проводить эти собрания и все спокойно живут. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если вдруг возникнет конфликт с соседями. Они могут пожаловаться, например, в жилищную инспекцию или в полицию. Наказание может быть в виде небольших штрафов. Единственный рецепт, как избежать проблем, поговорить заранее с соседями, которых это как-то касается, да, и узнать, не против ли они, потому что если речь идет о яркой, мигающей подсветке, то это действительно, может светить в окно и раздражать. Вторая проблема, которая может возникнуть — это вопросы по пожарной безопасности. Теоретически, из-за излишней нагрузки может не выдержать электропроводка. На практике я не сталкивалась с ситуацией, когда были протесты от соседей из-за украшений. Другой момент, когда юридические лица начинают размещать на фасадах какие-то крупные мигающие конструкции, на них, действительно, могут пожаловаться», — рассказала парламентарий.