В ГД сообщили, что за новогодние елки могут оштрафовать на 15 тыс

В Новосибирске водителю такси выписали штраф за гирлянду, поскольку подобные украшения потенциально опасны и отвлекают внимание. Можно ли украшать гирляндами окна, фасады зданий и подъезды, рассказала aif.ru заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
«Жилищный кодекс говорит о том, что фасады многоэтажек являются частью общедомового имущества, то есть, размещать на них какой-либо декор можно на основании решения общего собрания. Но для размещения украшений, конструкций на короткий период, как правило, никто не будет проводить эти собрания и все спокойно живут. Проблемы могут возникнуть только в том случае, если вдруг возникнет конфликт с соседями. Они могут пожаловаться, например, в жилищную инспекцию или в полицию. Наказание может быть в виде небольших штрафов. Единственный рецепт, как избежать проблем, поговорить заранее с соседями, которых это как-то касается, да, и узнать, не против ли они, потому что если речь идет о яркой, мигающей подсветке, то это действительно, может светить в окно и раздражать. Вторая проблема, которая может возникнуть — это вопросы по пожарной безопасности. Теоретически, из-за излишней нагрузки может не выдержать электропроводка. На практике я не сталкивалась с ситуацией, когда были протесты от соседей из-за украшений. Другой момент, когда юридические лица начинают размещать на фасадах какие-то крупные мигающие конструкции, на них, действительно, могут пожаловаться», — рассказала парламентарий.
Разворотнева обратила внимание на то, что на окнах граждане могут без опасений размещать световые гирлянды.
«В масштабах собственного окна вообще нет никаких проблем. Гражданин в рамках своего жилья имеет право делать практически все. в гражданском кодексе, конечно, указано, что нельзя нарушать права соседей, но если брать ситуацию именно гирлянд на окне, то тут лучше решить между собой, потому что тот, кто будет против такого украшения, просто замучается доказывать и платить судебные пошлины», — объяснила она.
По словам Разворотневой, от взаимоотношений с соседями зависит и ситуация с новогодним декором подъезда.
«Все, что расположено на стенах, оно абсолютно никому не мешает. Вопросы могут возникнуть, если установить конструкции, которые загромождают проходы, сужают лестничные клетки. Если соседи пожалуются в пожарную инспекцию на установленную в подъезде елку, то после проверки тому, кто решил так украсить общественное пространство, могут выписать штраф на 15 тысяч», — добавила парламентарий.