В Омске заложили звезду «Культурная столица России — 2026»

Напомним, что финал конкурса прошел 15 декабря 2024 года в Москве. За статус культурной столицы в завершающем очном туре боролись 8 городов. Омск презентовал губернатор Виталий Хоценко вместе со своей семьей — ему помогали супруга Алена и дочка Сашенька. Малышка призналась, что Омск — самый лучший город на земле, и в нем живет «Радость».