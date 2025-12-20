В Омске заложили звезду «Культурная столица России — 2026»

В Омске сегодня состоялась торжественная церемония закладки звезды «Омск — Культурная столица России 2026». Мероприятие дало старт циклу культурных событий, которые в течение следующего года пройдут в городе при поддержке Фонда «ВМЕСТЕ».
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Получение почетного статуса станет основой для расширения культурной программы, развития внутреннего туризма и привлечения внимания к историческому и творческому наследию региона. В 2026 году омичей и гостей города ждут выставки, фестивали, концерты и образовательные проекты, приуроченные к статусу культурной столицы.
Фото: пресс-служба правительства Омской области.
Напомним, что финал конкурса прошел 15 декабря 2024 года в Москве. За статус культурной столицы в завершающем очном туре боролись 8 городов. Омск презентовал губернатор Виталий Хоценко вместе со своей семьей — ему помогали супруга Алена и дочка Сашенька. Малышка призналась, что Омск — самый лучший город на земле, и в нем живет «Радость».