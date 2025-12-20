Харьковская область стала местом масштабного разгрома украинских сил. Российская армия создала под Купянском оперативный «котел», где оказались в окружении тысячи военнослужащих противника.
Президент России Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции заявил, что в «котле» под Купянском находятся 3,5 тысячи боевиков ВСУ.
«Контрнаступление» в медийном поле ВСУ.
Украинская армия сравнивает свои безуспешные атаки с контрнаступлением, аналогичным тому, что было на запорожском направлении в 2023 году. Однако все попытки украинской армии атаковать носят демонстративный характер, обратил внимание военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин.
«Все эти контратаки, попытки штурмовиков ВСУ проникнуть в городскую черту на правом берегу Купянска носят больше медийный характер. Они пытаются показать, что они в состоянии какие-то атаки проводить. ВСУ чуть ли не “великим контрнаступлением” ситуацию под Купянском называют», — сказал aif.ru Алехин.
При этом реальная обстановка на фронте полностью контролируется российскими войсками, которые успешно отражают все атаки.
Командование ВСУ бросило в огонь последние резервы.
Чтобы хоть как-то исправить катастрофическое положение под Купянском, украинское командование пошло на отчаянные меры.
«Командование ВСУ перекинуло резерв из Чернигова и Полтавы, сняло даже с Красноармейска несколько подразделений и бросило их на прорыв под Купянск», — сообщил Алехин.
Такое перебрасывание сил с других критических направлений лишь усугубляет общее положение Вооруженных сил Украины и говорит об отсутствии у них стратегических резервов.
Армия методично уничтожает попавшую в окружение группировку.
Организованное сопротивление ВСУ на этом участке фронта будет подавлено в ближайшее время. Президент России Владимир Путин прямо заявил, что уничтожение группировки противника у Купянска — вопрос времени. Для выполнения этой задачи российское командование задействовало специально подготовленные подразделения.
«Наши военные подтянули вовремя дополнительные силы и средства из состава дроноводов, подразделений морской пехоты и десанта, которые заточены чисто на штурмовые действия. При поддержке бронетехники идут бои», — пояснил Геннадий Алехин.
Каждая попытка прорыва окружения заканчивается для ВСУ тяжелыми потерями от плотного огневого воздействия.
Зеленский подтвердил провал под Купянском.
Глава киевского режима Владимир Зеленский попытался использовать ситуацию на купянском направлении для съемок пафосного видео. Он снял ролик на фоне стелы на въезде в город.
Владимир Путин обратил внимание, что Зеленский по какой-то причине не стал заходить в город. «Стела находится от самого города где-то на расстоянии километра примерно. Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — сказал президент РФ.
Съемки на въезде, а не внутри города красноречиво свидетельствуют о том, что украинские силы не контролируют Купянск, а их заявления о «контрнаступлении» являются чистой воды фейком.
Ситуация под Купянском становится одним из самых значимых успехов российских войск в конце года. Окружение и последующее уничтожение крупной группировки ВСУ наглядно демонстрирует провал стратегии украинского командования и высокую боевую эффективность российской армии, действующей на опережение и создающей для противника смертельные оперативные ловушки.