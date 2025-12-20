Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Байден не способен отличить жирафа от бегемота

Трамп заявил, что Байден не может отличить жирафа от бегемота, а также подчеркнул, что его собственное когнитивное состояние не меняется «уже 50 лет».

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в очередной раз подверг критике бывшего американского лидера Джо Байдена, он заявил, что демократ не смог бы «отличить жирафа от бегемота».

Трамп уточнил, что речь идёт о когнитивном тесте.

«Первый вопрос такой: “Что это?” Они показывают льва, жирафа, рыбу и бегемота, да? И спрашивают: “Кто из них — жираф?”. То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос», — сказал он в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Северная Каролина.

При этом Трамп рассказал о себе, подчеркнув, что его когнитивное состояние не меняется «уже 50 лет». Он пообещал сообщить, если что-то изменится.

«Настанет момент, когда, возможно, там уже не будет сто процентов, это ко всем нам относится, верно? И когда это время придёт, я вам об этом сообщу. Более того, вы, скорее всего, узнаете об этом, просто наблюдая. Но сейчас это время ещё не настало», — сказал Трамп.

Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше