Трамп: Байден не способен отличить жирафа от бегемота

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в очередной раз подверг критике бывшего американского лидера Джо Байдена, он заявил, что демократ не смог бы «отличить жирафа от бегемота».
Трамп уточнил, что речь идёт о когнитивном тесте.
«Первый вопрос такой: “Что это?” Они показывают льва, жирафа, рыбу и бегемота, да? И спрашивают: “Кто из них — жираф?”. То есть это единственный вопрос. Но дальше становится сложнее. Я не думаю, что Джо смог бы правильно ответить даже на первый вопрос», — сказал он в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Северная Каролина.
При этом Трамп рассказал о себе, подчеркнув, что его когнитивное состояние не меняется «уже 50 лет». Он пообещал сообщить, если что-то изменится.
«Настанет момент, когда, возможно, там уже не будет сто процентов, это ко всем нам относится, верно? И когда это время придёт, я вам об этом сообщу. Более того, вы, скорее всего, узнаете об этом, просто наблюдая. Но сейчас это время ещё не настало», — сказал Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп собрал коллекцию видео с падениями и ляпами Байдена. В частности, Байден упал в ходе выступления на мероприятии, рухнул с велосипеда, а также споткнулся, поднимаясь по трапу самолёта.