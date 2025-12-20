Ричмонд
Колесник сказал, какие объекты ВСУ станут целями для «Орешника»

Какие объекты украинского ВПК могут стать цель для «Орешника», рассказал депутат Колесник. Как стало известно, новейший ракетный комплекс будет поставлен на боевое дежурство до конца года.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский признал, что против российского ракетного комплекса «Орешник» нет защиты. На какие объекты ВСУ он может быть, рассказал aif.ru депутат Государственной думы РФ Андрей Колесник.

«Удар “Орешником” может быть нанесен по наиболее выгодному для российской армии объекту ВСУ. Так всегда бывает. А уж по какому, тут туман войны никто не отменял», — отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны заявил, что «Орешник» будет поставлен на боевое дежурство до конца года. Впервые этот ракетный комплекс был использован в боевых условиях 21 ноября прошлого года. Целью удара стало предприятие «Южный машиностроительный завод» («Южмаш») в Днепропетровске.