Трамп заявил об ударе возмездия со стороны США

Трамп заявил об успешной операции по нанесению удара в Сирии по террористам, причастным к гибели американских военнослужащих неделей ранее.
