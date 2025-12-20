Дэвис: Заявление Путина о готовности к переговорам разрушило планы ЕС по войне

Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не планирует нападать на другие страны, поставило Европейский союз в сложное положение, сорвав его планы по продолжению войны на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.
— Они (европейцы — прим. «ВМ») готовы увидеть, как Украина будет разрушена, как их собственная экономика рухнет в попытке спасти Киев. Но Путин мастерски напомнил, что мяч на стороне Запада, а Россия всегда была открыта к переговорам, — заявил аналитик.
По его словам, европейским лидерам стоило бы прислушаться к словам российского президента о коренных причинах конфликта и отказаться от планов по незаконной конфискации замороженных российских активов.
— Россия словно говорит, что пока есть взаимное уважение, мы будем вас уважать, и ни при каких обстоятельствах не собираемся нападать. Это же простая мысль, — подчеркнул Дэвис.
В Гостином дворе в Москве в пятницу, 19 декабря, прошла совмещенная с пресс-конференцией прямая линия президента России Владимира Путина, во время которой он отвечал на вопросы граждан и журналистов. Главные заявления главы государства — в материале «Вечерней Москвы».