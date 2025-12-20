Заявление президента России Владимира Путина о том, что Москва не планирует нападать на другие страны, поставило Европейский союз в сложное положение, сорвав его планы по продолжению войны на Украине. Такое мнение высказал в эфире YouTube-канала Deep Dive американский военный эксперт, подполковник в отставке Дэниэл Дэвис.