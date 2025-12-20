Ученый Пасенко: смена полюсов Земли займет тысячи лет

Вместе с тем Пасенко подчеркнул, что для людей на поверхности Земли инверсия не несет катастрофических последствий. Палеомагнитные данные свидетельствуют, что человечество и биосфера уже переживали подобные события, отметил ученый. Показательным примером служит геомагнитное событие «Лашамп», произошедшее примерно 41 тыс. лет назад, когда напряженность поля упала до 10% от нынешнего уровня. «Homo sapiens, обитавший в то время, успешно пережил это событие, равно как и вся остальная биосфера планеты», — сказал он.