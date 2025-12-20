Прячущая дочь от мужа-иранца россиянка сказала, за что ее могут казнить

49-летняя россиянка Галина Мобарханкасма, которая из-за запрета мужа-иранца не может выехать из Ирана вместе со своей 6-летней дочерью, рассказала aif.ru, в каком случае ей грозит казнь в стране.
Семь лет назад жительница Санкт-Петербурга Галина познакомилась в социальных сетях с иранцем Али. Мужчина переехал в Россию, пара поженилась и у них родилась дочь Дарья.
После этого мужчина изменился: сначала начал поднимать руку на Галину, а потом стал проявлять нездоровый интерес к собственной дочери. Женщина обратилась в СК и подала на развод. СК России возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).
Тогда Али в очередной раз избил супругу, а пока она лежала в больнице, увез дочку в Иран. Галина полетела на родину мужа, там Али заявил ей, что собирается выдать дочку замуж, когда ей исполнится 9 лет. Петербурженка сделала вид, что решила вернуться к мужу, а как только осталась вдвоем с дочерью — сбежала.
Теперь Галина не может вывезти Дашу из Ирана без согласия отца и продолжает скрываться от мужа внутри страны.
«По местным законам, если муж решит убить жену, то его посадят в тюрьму. А если жена убьет мужа, то ее казнят через повешение. Он грозился убить, а дочь выдать замуж, но сейчас напрямую не угрожает, знает, что у меня сильный правозащитник с иранской стороны. Но тем не менее, это не гарантирует не остаться с проломленной головой. Или что малышку выхватят из рук на улице…» — отметила она.
Галина добавила, что в России она больше 20 лет проработала врачом, после 2014 года она собирала и возила гуманитарную помощь на Донбасс, а также организовывала помощь для нужд СВО.
