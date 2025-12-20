Прячущая дочь от мужа-иранца россиянка сказала, за что ее могут казнить

«По местным законам, если муж решит убить жену, то его посадят в тюрьму. А если жена убьет мужа, то ее казнят через повешение. Он грозился убить, а дочь выдать замуж, но сейчас напрямую не угрожает, знает, что у меня сильный правозащитник с иранской стороны. Но тем не менее, это не гарантирует не остаться с проломленной головой. Или что малышку выхватят из рук на улице…» — отметила она.