В Госдуме предложили расширить круг получателей единого пособия на детей

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила повысить предельный размер среднедушевого дохода для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами. Законопроект уже направлен в правительство РФ.
В пояснительной записке указано, что право на пособие будет возникать, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум, установленный по месту проживания заявителя.
В документе отмечается, что текущий порог дохода лишает пособий десятки тысяч семей, и в 2026—2027 годах пособие смогут получить лишь около 30% всех детей в России (примерно 10 миллионов).
Останина напомнила, что с 1 января 2026 года действует закон о семейной выплате для семей с двумя и более детьми, где доход не превышает 1,5 прожиточного минимума. Она считает этот подход более обоснованным и предлагает применить его и при назначении единого пособия.
Сейчас пособие предоставляется семьям, если их среднедушевой доход не превышает размер прожиточного минимума по месту жительства или фактического проживания заявителя.
«Данный подход представляется более обоснованным, в связи с чем именно его целесообразно применять при назначении “единого пособия”, — отмечается в тексте.
Ранее Министерство труда России объявило, что в 2026 году выплаты по программе материнского капитала вырастут на 6,8%.