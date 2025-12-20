Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Боец ВС РФ: ВСУ атакуют дронами своих военных, опознавая их по повязкам

Украинские дроны наносят удары по своим же военнослужащим, которые сдались в плен.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовик Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Север» с позывным Трофим рассказал о деталях захвата украинских военнослужащих в плен. Видео с его комментарием было предоставлено Министерством обороны России.

По словам бойца, он рекомендовал пленным снять нарукавные повязки, поскольку именно по ним их опознавали беспилотники ВСУ. В результате украинские дроны наносили удары по своим же военнослужащим, когда тех выводили с позиций.

Трофим также сообщил, что крымские десантники обнаружили солдат ВСУ в подвалах, где те находились около пяти дней без воды и пищи. После захвата пленных российские военные сохранили им жизнь, оказали помощь, накормили и напоили.

Ранее в Сумской области российские бойцы атаковали подразделения ВСУ в окрестностях села Алексеевка, вынудив бежать с поля боя несколько взводов противника.