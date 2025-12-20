Штурмовик Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ из состава группировки войск «Север» с позывным Трофим рассказал о деталях захвата украинских военнослужащих в плен. Видео с его комментарием было предоставлено Министерством обороны России.
По словам бойца, он рекомендовал пленным снять нарукавные повязки, поскольку именно по ним их опознавали беспилотники ВСУ. В результате украинские дроны наносили удары по своим же военнослужащим, когда тех выводили с позиций.
Трофим также сообщил, что крымские десантники обнаружили солдат ВСУ в подвалах, где те находились около пяти дней без воды и пищи. После захвата пленных российские военные сохранили им жизнь, оказали помощь, накормили и напоили.
Ранее в Сумской области российские бойцы атаковали подразделения ВСУ в окрестностях села Алексеевка, вынудив бежать с поля боя несколько взводов противника.