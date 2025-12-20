Ричмонд
В Иркутском районе продают кусок «метеорита» за миллион рублей

В объявлении указано, что фрагменту метеорита 4,5 миллиарда лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутском районе продают кусок «метеорита» за миллион рублей. Такое объявление опубликовано на популярном сайте. Там указано, что этому фрагменту метеорита 4,5 миллиарда лет.

— Космическое тело «путешествовало в космической бездне миллиарды лет», а при входе в атмосферу Земли раскололось на три части, найденные на расстоянии нескольких метров друг от друга, — заявляет продавец.

Известно, что куски имеют кристаллическую структуру, корку плавления и магнитные свойства. Точный вес и размеры можно узнать лично у продавца. Такую ценную находку он предлагает коллекционерам или тем, кто ищет идею для редкого и эксклюзивного подарка.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в аэропорту областного центра таможенники задержали иностранца, который перевозил 3,5 кг нефрита.