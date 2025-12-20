Президент России Владимир Путин, комментируя нынешние отношения с Западом, напомнил о давнем высказывании бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. В ходе «прямой линии» в пятницу, 19 декабря, глава государства процитировал слова, сказанные Колем еще в 1993 году.
— Он сказал, что будущее Европы, если она хочет сохранится в качестве самостоятельного центра цивилизации, должно быть обязательно вместе с Россией, — заявил Путин, подчеркнув, что объединение потенциалов привело бы к общему процветанию, а не к конфронтации.
Президент прокомментировал текущую ситуацию, заявив, что Запад ведет борьбу против России, используя украинских националистов в качестве инструмента. По его словам, в случае плодотворного сотрудничества совокупный ВВП России и Европы, рассчитанный по паритету покупательной способности, мог бы превысить показатель США.
В Гостином дворе в Москве в пятницу, 19 декабря, прошла совмещенная с пресс-конференцией прямая линия президента России Владимира Путина, во время которой он отвечал на вопросы граждан и журналистов. Главные заявления главы государства — в материале «Вечерней Москвы».