В кокошнике к Путину: как русский головной убор вошел в моду

Яркая «русская атмосфера» царила в московском Гостином дворе на традиционной пресс-конференции и «Прямой линии» Владимира Путина.
Но если обычно фокус внимания — на вопросах и ответах, то в этот раз не менее выразительным оказался визуальный ряд. Участники в казачьей форме, сотрудницы пресс-службы президента в стилизованных ободках, а главное — сразу несколько женщин, включая журналистов, в кокошниках.
Этот старинный головной убор неожиданно стал одним из ключевых акцентов события, задав тон и породив массу обсуждений. Что стоит за этим стилистическим выбором? Мода, политический сигнал или глубокий культурный тренд?
Новый стиль официальных мероприятий: кокошник и милитари-жакет.
Внимательные наблюдатели заметили не просто отдельные аксессуары, а цельные образы. Как минимум у двух женщин, работавших с микрофонами в зале, были головные уборы, похожие на кокошники.
У одной из них он сочетался с приталенным жакетом-френчем и воротником-стойкой в стиле милитари. Этот дуэт — традиционный символ и современный намёк на армейскую тематику — выглядел осознанным и продуманным.
Журналистка из Нижегородской области также приехала на «Итоги года» в кокошнике и с элементом традиционного костюма — кудилом, адаптированным к современным реалиям.
Этот стиль не возник на пустом месте. Ещё в октябре на заседании клуба «Валдай» Владимир Путин высказал одобрение этой тенденции.
«У нас возрождается такая русская традиция: девочки, молодые девушки, на свои мероприятия — например, где-то отдыхают, в барах, — приходят в кокошниках, русских нарядах. Знаете, это не шутка. Меня это очень радует», — сказал он.
Слова президента, по мнению многих экспертов, стали дополнительным импульсом для популяризации этого направления, особенно в публичном поле.
От древнего символа до повседневного аксессуара: что такое кокошник?
Кокошник — старинный русский головной убор в виде гребня (опахала, полумесяца или округлого щита) вокруг головы, символ традиционного костюма замужних женщин. Его название происходит от древнерусского слова «кокошь» — «курица, наседка».
История кокошника уходит корнями вглубь веков. Подобия твёрдых головных уборов, низко сидящих на лбу, археологи находят в новгородских погребениях X-XII веков. Само же название в документах встречается с XVI века.
Формы кокошников поражали разнообразием: от высоких цилиндрических шапок до низких с плоским дном, от гребней в виде копыта до изящных однорогих или килевидных конструкций. Их изготавливали на основе холста или бумаги, обтягивая бархатом, парчой, шёлком и украшая жемчугом, золотым шитьём, фольгой.
Главная символика кокошника — статус замужней женщины. Девушки до брака носили открытые волосы с повязками, а после замужества прятали их под головной убор, который также считался оберегом, защищающим хозяйку от сглаза.
Почему кокошник снова в моде?
Возвращение кокошника в активный публичный обиход эксперт моды Дмитрий Шишкин в беседе с aif.ru напрямую связывает с текущим историческим моментом и подъёмом патриотических настроений.
«Любое тяжелое время, особенно связанное с военными конфликтами, всегда кратно повышает уровень национально-патриотического сознания людей. Так было и в Первую мировую войну и во Вторую. И сейчас, с каждым годом СВО, все больше ощущается подъем патриотизма. А самый простой способ показать единство народа — сделать это через некие символы, а кокошники, в свою очередь, являются очень ярким символом национального самосознания», — отмечает Шишкин.
Дизайнер подчеркнул уникальность этого элемента.
«Русская мода вообще очень уникальное явление… Еще 100 лет назад мировая общественность пришла к заключению, что самая уникальная, разнообразная и встречающаяся только в России деталь — это кокошник. Есть несколько сотен видов этого головного убора».
Как, куда и с чем носить кокошник сегодня?
Важный вывод, который делают стилисты, — кокошник перестаёт быть исключительно карнавальным или сценическим атрибутом. Он адаптируется к повседневной жизни.
«Кокошники есть самых разных видов, и не все из них яркие и пышные. Бывают и из старых эпох очень крутые вещи, которые при этом можно и в современном мире использовать… Есть адаптивные, более спокойные дизайны, которые можно сочетать со своим гардеробом даже для выхода на работу», — поясняет Дмитрий Шишкин.
Яркий пример — депутат Госдумы Ксения Горячева, для которой кокошник стал частью личного стиля. Она отмечает: «С весны 2022 года это постоянный элемент моего стиля. Так традиция стала красивой частью повседневности».
Интересно, что мировая мода давно обратила внимание на «а-ля рюс». Пионером стал Ив Сен-Лоран в 1970-е. Позже эту тему обыгрывали Dior, Chanel, а также российские кутюрье Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин.
Сейчас, как подчёркивает Шишкин, речь идёт о более глубокой интеграции: «Поэтому я за то, чтобы это было не только для каких-то ярких мероприятий, но чтобы это интегрировалось с базовым гардеробом каждой женщины в нашей стране».
Вместе с женскими кокошниками в моду возвращается и мужская косоворотка, формируя целостный образ национально ориентированного и при этом современного стиля.