В России составили генетическую карту холодоустойчивости отечественного чая

Кроме того, ученые Субтропического научного центра РАН совместно с китайскими коллегами разработали молекулярные маркеры — уникальные генетические «метки». Так, для гена CsLUX они обнаружили не просто сам ген, а его конкретную природную модификацию — гаплотип HapA, связанный с заменой аминокислоты в гене. Проведя ассоциативное исследование, специалисты установили: наличие гаплотипа HapA в геноме чайного растения сильно коррелирует с повышенной холодоустойчивостью китайских и российских генотипов. Помимо этого, географический анализ показал, что этот полезный вариант накапливается в популяциях, исторически растущих в более суровых условиях, что доказывает его ценность для выживания.