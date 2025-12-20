Последний ужин: элиту Зеленского накрыли ударом во время застолья

«Накрывают в подобных ситуациях достаточно часто. Дело в том, что все люди, в том числе и всушники, со своими привычками, например, и по времени питания. Наши, когда знают, где у них находятся окопы, где у них “столовая”, в принципе, видно и с воздуха, по тепловизору иногда заметно, то наносят удар», — объяснил подпольщик.