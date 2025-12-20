Картина современной войны радикально изменилась. Теперь ожесточенные бои идут не только на передовой, но и в так называемой «килл-зоне» — глубоком тылу, где украинские военные также не чувствуют себя в безопасности. Боевики и офицеры ВСУ жалуются на таинственные зеленые лучи с неба, по которым приходят смертоносные удары. По другую сторону передовой российские операторы БПЛА оттачивают мастерство, а конструкторы повышают результативность разведывательно-ударных комплексов до 100%. Однако главным оружием становятся не только технологии, но и человеческие слабости: привычки, зависть и коррупция.
«Столовая» под прицелом: удар там, где не ждут.
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с aif.ru раскрыл тактику, которая наносит украинским формированиям максимальный ущерб. Речь идет о прицельных ударах по местам массового скопления личного состава ВСУ во время приемов пищи.
«Накрывают в подобных ситуациях достаточно часто. Дело в том, что все люди, в том числе и всушники, со своими привычками, например, и по времени питания. Наши, когда знают, где у них находятся окопы, где у них “столовая”, в принципе, видно и с воздуха, по тепловизору иногда заметно, то наносят удар», — объяснил подпольщик.
В таких атаках решающую роль играют современные технологии. Российские беспилотники, оснащенные тепловизионным оборудованием, позволяют четко идентифицировать цели даже ночью или в условиях маскировки. Например, результативность мини-квадрокоптера БПЛА400Т с российским тепловизором доведена разработчиками почти до 100%. Эксперты также связывают сообщения ВСУ о «зеленых лучах» с работой дронов, использующих лазерные целеуказатели.
Это не единичные случаи. Ранее сообщалось, что бойцы группировки «Восток» во время освобождения села Песчаное в Днепропетровской области ликвидировали разведчиков ВСУ, застав их врасплох именно во время ужина.
Рестораны под прицелом.
Под удары в ресторанах попадают не рядовые бойцы, которые находятся на передовой, а высший и средний офицерский состав, включая представителей стран НАТО. Удары наносятся с применением высокоточного оружия, такого как оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».
Сергей Лебедев утверждает, что успех этих операций часто обеспечивается внутренними проблемами в рядах ВСУ.
«Что касается ресторанов, то чаще всего сдает кто-то из их окружения. Кто-то кому-то дорогу перешел, в том числе. Есть много таких моментов, когда, скажем, майор хочет стать полковником, но полковника место занято. Он знает, где полковник будет гулять сегодня вечером и аккуратненько сдаёт координаты», — рассказал подпольщик.
По его словам, это «абсолютно не редкость». Мотивы могут быть разными: карьерные амбиции, личная неприязнь или даже конфликты на почве коррупции. Офицеры спецслужб (СБУ или ГУР) иногда приезжают к командирам частей за «данью», зная, что те незаконно забирают деньги у рядового состава. Нежелание делиться также может стать причиной «наводки».
Прицельные удары по ресторанам во время встреч командования ВСУ или специалистов НАТО, как правило, ликвидируют десятки «непростых персон».
1 октября большой прилет пришелся по ресторану «Тбилисо» в Балаклее (Харьковская область). Ракета «Искандер» ударил по этому заведению во время банкета с участием десятков украинских офицеров. По данным источников, на место выехали кареты скорой и около 15 пикапов для вывоза тел.
Аналогичный ракетный удар был нанесен по ресторану в Кривом Роге во время совещания с участием офицеров стран НАТО.
Как офицеры ВСУ прячутся за мирных жителей.
Осознавая опасность, командование ВСУ изменило свои привычки. Как отмечает Лебедев, за последний год офицеры «поумнели». Если раньше рестораны могли закрывать на спецобслуживание, то теперь они предпочитают посещать заведения, где много гражданских посетителей.
«Они стараются сидеть в тех ресторанах и кафе, где много людей, но выбирают себе какой-то отдельный зал, закрытый. Или уговаривают, так сказать, владельцев, чтобы для них отделили часть зала… Если в кафе сидят обычные гражданские люди, наши в таком случае не бьют, конечно», — заявил координатор подполья.