Сомнолог Гаврилова рассказала, как заснуть за 10 минут

«Самый лучший способ заснуть за 10 минут — не стараться этого делать, потому что все-таки засыпание — процесс пассивный. И для того, чтобы быстро уснуть, надо хорошо утомиться в течение дня. Это должна быть здоровая физическая активность, без стимуляторов, без употребления крепкого чая и кофе», — отметила Гаврилова.