Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сомнолог Гаврилова рассказала, как заснуть за 10 минут

Сомнолог Гаврилова рассказала, что нужно делать, чтобы заснуть за 10 минут. Большое значение имеет подготовка ко сну.

Источник: Аргументы и факты

Член Ассоциации сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Гаврилова назвала aif.ru лучший способ заснуть за 10 минут.

«Самый лучший способ заснуть за 10 минут — не стараться этого делать, потому что все-таки засыпание — процесс пассивный. И для того, чтобы быстро уснуть, надо хорошо утомиться в течение дня. Это должна быть здоровая физическая активность, без стимуляторов, без употребления крепкого чая и кофе», — отметила Гаврилова.

Кроме того, имеет значение подготовка ко сну.

«За час до того, как лечь спать, не нужно смотреть новости, не нужно вступать в эмоциональные дискуссии. В идеале выйти прогуляться, просто спокойно провести время», — отметила врач-сомнолог.

Гаврилова отметила, что есть различные техники (дыхательные, медитации, аутотренинг), которые помогают быстро заснуть, однако они не сработают «по щелчку пальца».

«Если человека вдруг застала бессонница, и он решил опробовать какую-то технику, вряд ли она ему сразу поможет. Если же систематически практиковаться, то тогда будет происходить расслабление, снятие напряжения. Сон будет лучше», — подытожила Гаврилова.

Ранее врач-сомнолог Дмитрий Дуйкин отметил, что недостаток сна негативно сказывается на внимании и памяти человека.