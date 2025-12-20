Трамп признался, что очень хочет обозвать Хиллари Клинтон

«Хиллари умная, но она гадкая. Я бы не хотел возвращаться домой к такой. Я хотел использовать слово на “с,” моя жена бы не обрадовалась. Моя жена всегда просит не использовать бранные слова», — сказал Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Северная Каролина.