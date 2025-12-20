Трамп признался, что очень хочет обозвать Хиллари Клинтон

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп рассказал, что только из уважения к своей супруге Меланье Трамп не обзывает бывшую первую леди США, экс-госсекретаря, своего соперника на выборах 2016 года Хиллари Клинтон.
Он назвал её умной, но «гадкой».
«Хиллари умная, но она гадкая. Я бы не хотел возвращаться домой к такой. Я хотел использовать слово на “с,” моя жена бы не обрадовалась. Моя жена всегда просит не использовать бранные слова», — сказал Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в американском штате Северная Каролина.
Ранее сообщалось, что Трамп обозвал журналистку за вопрос о стрелявшем в Вашингтоне. Президент Соединённых Штатов назвал сотрудницу СМИ «глупой» после её вопроса о напавшем на служащих нацгвардии.
Также стало известно, что бывшего президента США Билла Клинтона и его супругу, экс-госсекретаря Соединённых Штатов Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности из-за скандального дела финансиста Джеффри Эпштейна.
По информации журналистов, Билл и Хиллари Клинтон могут столкнуться с обвинениями в неуважении к Конгрессу, если откажутся давать показания в рамках соответствующего расследования. Кроме того, в числе новых материалов по делу Эпштейна появились новые фотографии с участием бывшего президента США Билла Клинтона.