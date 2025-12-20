Супердуэль в воздухе: генерал раскрыл, как дрон РФ победил самолет ВСУ

Украинская сторона официально подтвердила потерю ударного вертолета Ми-24. Однако детали этого инцидента вызывают жаркие споры.
Военный блогер Юрий Подоляка выдвинул сенсационную версию: по его данным, воздушное судно было поражено российским беспилотником-истребителем «Герань», оснащенным ракетами класса «воздух-воздух» Р-60. Если это так, то речь идет о беспрецедентном случае в истории военного конфликта.
Заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов в разговоре с aif.ru детально разобрал возможный сценарий «дуэли» между вертолетом и дроном, предложив свое объяснение этому уникальному инциденту.
Почему вертолет не смог уйти.
По словам генерала, ключевую роль сыграла физика боя.
«Когда беспилотники даже просто атакуют, происходит детонация боевого заряда, который он несет или на подвесной системе, или внутри фюзеляжа у беспилотника, как у “Герани”. Осколки разлетаются в разные стороны и уйти от их разлета невозможно», — пояснил Владимир Попов.
Эксперт предположил, что атакующий вертолет, пытаясь уничтожить дрон, подошел к нему опасно близко.
«И когда из пушек, скорее всего, расстреливал нашу “Герань”, произошла детонация. Обломки могли разлететься на 100−200 метров», — отметил Попов.
Попадение в такое облако смертоносных осколков оказалось фатальным для Ми-24. По мнению генерала, обломки могли поразить критически важные узлы: двигатель или несущие лопасти.
«А если высота была не очень большая, земля рядом, соприкосновение, например, с деревьями, то все, считайте, катастрофа. Вертолет разбился», — резюмировал Попов.
Удар ракетами Р-60: правда или миф.
Что же касается версии с ракетным боем, где дрон выступает в роли носителя этого оружия, генерал отнесся к ней с большим скепсисом.
«Это возможно, но с большим натягом. Я думаю, если бы такое случилось, то авиация Украины об этом бы сказала, потому что это был бы один из уникальных случаев и он бы их даже в какой-то степени “обелял”. Им было бы легче принять, что был дальний бой, летела ракета и экипаж допустил оплошность», — подытожил он.
Не первый случай: «Герань» уже била по ВВС Украины.
Владимир Попов напомнил, что это далеко не первый успех российских дронов против пилотируемой авиации противника.
«Мы же помним случай, когда МиГ-29 в районе Винницы выполнял атаку по беспилотнику и тогда обломки попали в самолет. Летчику пришлось катапультироваться, самолет загорелся, двигатели отказались. Это была наша первая победа беспилотника в дуэльной ситуации над пилотируемым самолетом».
Этот прецедент подтверждает эффективность тактики использования относительно дешевых беспилотников как «воздушных мин» против дорогостоящей авиации.
Экономика войны: дрон против миллионной техники.
Генерал отдельно обратил внимание на «цену» такой победы, которая делает подобные тактики стратегически выигрышными.
«Беспилотник стоит в десятки, а то и сотни раз меньше, чем пилотируемый самолет. Да, беспилотник тоже разбивается. Но нанести такой урон истребителям — стоит того. Даже с точки зрения экономики потеря со стороны противника получается гораздо чувствительнее, чем потеря одного или двух беспилотников», — подчеркнул Попов.
Это фундаментальный сдвиг в военном деле: массовый и дешевый аппарат, даже ценой собственного уничтожения, может вывести из строя сложнейший и дорогой комплекс вместе с высококлассным экипажем.