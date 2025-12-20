Супердуэль в воздухе: генерал раскрыл, как дрон РФ победил самолет ВСУ

«Это возможно, но с большим натягом. Я думаю, если бы такое случилось, то авиация Украины об этом бы сказала, потому что это был бы один из уникальных случаев и он бы их даже в какой-то степени “обелял”. Им было бы легче принять, что был дальний бой, летела ракета и экипаж допустил оплошность», — подытожил он.