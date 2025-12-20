Украинские города опутала опасная паутина из-за БПЛА: кадры попали на видео

В Сети появилось видео из Лимана, опутанного паутиной из оптоволоконного кабеля от дронов. Комментируя видео в беседе с aif.ru основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев отметил, что сейчас сети из оптоволокна накрывают целые регионы в зоне СВО.
«Кабель оптоволокна для одного дрона может быть длиной до 50 километров. Поэтому такие сети из оптоволокна накрывают целые регионы в зоне специальной военной операции», — рассказал эксперт.
Кондратьев подчеркнул, что такая паутина — это серьезная угроза для экологии.
«В таком формате, как они сейчас находятся, эти кабели несут достаточно очень большую серьёзную угрозу для флоры и фауны, для растений, животных и для птиц», — объяснил он.
По словам Кондратьева, все кабели нужно будет собрать и утилизировать либо отправить на переработку, что потребует времени средств.
«В мире такого никогда нигде еще не случалось. Это впервые, когда остаются вот так вот такие вот сети от применения оптоволоконных дронов, накрывающие целые регионы», — добавил эксперт.