Фотографии Билла Клинтона в джакузи обнаружили в материалах дела Эпштейна

Среди новых файлов, обнародованных Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна, оказались фотографии 42-го президента США Билла Клинтона в компании осужденного финансиста.

На одной из фотографий Клинтон запечатлен лежащим в джакузи, заложив руки за голову. Рядом с ним находится человек, чье лицо скрыто. Другой снимок показывает экс-президента в греческом бассейне в окружении двух женщин.

Также обнародована фотография, на которой Клинтон и Эпштейн стоят в обнимку в узорчатых шелковых рубашках. Фотография и другие материалы дела Эпштейна опубликованы на официальном сайте Министерства юстиции США.

До этого в рамках публикации документов по делу Эпштейна был обнародован снимок, на котором виден чек на 22,5 тысячи долларов, выписанный президентом США Дональдом Трампом.

Генпрокуратура США в конце февраля опубликовала часть рассекреченных файлов дела Эпштейна. В документах есть имена многих американских знаменитостей, в том числе певца Майкла Джексона и экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. «Вечерняя Москва» тогда собрала подробности этой истории.

