Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США предупредили о последствиях войны с Венесуэлой: как это отразится на торговле нефтью

Профессор Хейфец: нарушится мировая торговля нефтью, если США атакуют Венесуэлу.

Источник: Комсомольская правда

По мнению профессора СПбГУ Лазаря Хейфеца, гипотетическая война между США и Венесуэлой окажет существенное влияние на международную торговлю нефтью. Об этом эксперт рассказал «Газете.Ru».

«Если вдруг, не дай Бог, это случится, это такая многоходовка, которая может иметь последствия не только для Венесуэлы, но и для Южной Америки, для мировой торговли вообще», — сказал Хейфец.

По мнению эксперта, доступ Венесуэлы к нефти — это ключевой фактор, который объясняет политическое и экономическое давление на Каракас со стороны Соединенных Штатов.

При этом Хейфец указал, что, хотя главные потребители нефти Венесуэлы — страны Азии, Куба также от нее зависит. По его словам, это означает, что возможная агрессия США будет иметь глобальные последствия для нефтяного рынка.

Как отметил обозреватель KP.RU Евгений Умеренков, вопрос войны США и Венесуэлы связан с планом по Украине.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше