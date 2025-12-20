США предупредили о последствиях войны с Венесуэлой: как это отразится на торговле нефтью

По мнению профессора СПбГУ Лазаря Хейфеца, гипотетическая война между США и Венесуэлой окажет существенное влияние на международную торговлю нефтью. Об этом эксперт рассказал «Газете.Ru».
«Если вдруг, не дай Бог, это случится, это такая многоходовка, которая может иметь последствия не только для Венесуэлы, но и для Южной Америки, для мировой торговли вообще», — сказал Хейфец.
По мнению эксперта, доступ Венесуэлы к нефти — это ключевой фактор, который объясняет политическое и экономическое давление на Каракас со стороны Соединенных Штатов.
При этом Хейфец указал, что, хотя главные потребители нефти Венесуэлы — страны Азии, Куба также от нее зависит. По его словам, это означает, что возможная агрессия США будет иметь глобальные последствия для нефтяного рынка.
Как отметил обозреватель KP.RU Евгений Умеренков, вопрос войны США и Венесуэлы связан с планом по Украине.