В России пройдет самый короткий световой день: сколько он продлится

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня произошло уникальное астрономическое явление «клубничная луна». Это явление связано с полнолунием в июне, когда Луна приобретает розоватый оттенок из-за определённых атмосферных условий и цветущих в это время растений, которые наши предки ассоциировали с клубникой. Для древних людей «клубничная луна» имела важное значение, так как служила сигналом начала сбора урожая и определяла сезонные сельскохозяйственные работы.