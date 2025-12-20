В России пройдет самый короткий световой день: сколько он продлится

Продолжительность светового дня 21 декабря в России и других странах Северного полушария будет минимальной за весь год. Старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев сообщил ТАСС, что в Полярных Зорях Мурманской области светлая часть суток составит всего 18 минут — это будет самая короткая продолжительность дня среди российских городов.
Он пояснил, что в этот день наступит зимнее солнцестояние, из-за чего ночь в Северном полушарии будет самой длительной. В Москве продолжительность ночи достигнет 17 часов, а световой день сократится до 7 часов. Начиная с 22 декабря светлое время суток постепенно станет увеличиваться.
Также специалист отметил, что в день зимнего солнцестояния самым длинным световым днём в России будет 9 часов 7 минут в Дербенте, Дагестан.
По словам учёного, на широте Северного полярного круга солнце будет подниматься над горизонтом всего на несколько минут, а при наличии гор или холмов может не появиться вовсе.
Известно, что самый продолжительный день 2025 года, знаменующий начало астрономического лета, выпал на 21 июня. В этот день в Москве Солнце взошло в 03:45 и зашло в 21:19. В результате, продолжительность самого длинного дня составила 17 часов 33 минуты.
Ранее сообщалось, что в ночь на 11 июня произошло уникальное астрономическое явление «клубничная луна». Это явление связано с полнолунием в июне, когда Луна приобретает розоватый оттенок из-за определённых атмосферных условий и цветущих в это время растений, которые наши предки ассоциировали с клубникой. Для древних людей «клубничная луна» имела важное значение, так как служила сигналом начала сбора урожая и определяла сезонные сельскохозяйственные работы.
В январе 2025 года учёным удалось зафиксировать редкое и необычное астрономическое явление — на фоне Солнца появился «чёрный призрак». Специалисты объяснили это чёрной плазмой — мощным выбросом солнечной корональной массы, который на видеоснимках выглядит как тёмное пятно на светлом фоне. Астрономы говорят, что непосредственно явление нам не угрожает.